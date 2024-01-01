1 Kuveyt dinarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile KWD → CRC çevirin

1,000ك KWD = 1.656₡ CRC

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → CRC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CRC
1 KWD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.684,78001.722,8400
Düşük1.654,98001.654,9800
Ortalama1.672,86131.689,3668
Değişim-1.43%-2.37%
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1 KWD → CRC istatistikleri

KWD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.684,7800, en düşük 1.654,9800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.672,8613 oldu. KWD → CRC kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

KWD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.722,8400, en düşük 1.654,9800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.689,3668 oldu. KWD → CRC kurundaki değişiklik -2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - CRC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Kosta Rika Kolonu
1 KWD1.656,46000 CRC
5 KWD8.282,30000 CRC
10 KWD16.564,60000 CRC
20 KWD33.129,20000 CRC
50 KWD82.823,00000 CRC
100 KWD165.646,00000 CRC
250 KWD414.115,00000 CRC
500 KWD828.230,00000 CRC
1000 KWD1.656.460,00000 CRC
2000 KWD3.312.920,00000 CRC
5000 KWD8.282.300,00000 CRC
10000 KWD16.564.600,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kuveyt Dinarı
1 CRC0,00060 KWD
5 CRC0,00302 KWD
10 CRC0,00604 KWD
20 CRC0,01207 KWD
50 CRC0,03018 KWD
100 CRC0,06037 KWD
250 CRC0,15092 KWD
500 CRC0,30185 KWD
1000 CRC0,60370 KWD
2000 CRC1,20739 KWD
5000 CRC3,01849 KWD
10000 CRC6,03697 KWD