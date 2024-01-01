Kamboçya rielinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → JMD çevirin

1.000 khr
38,33 jmd

1.00000 KHR = 0.03833 JMD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.352951.539290.931557.193623.702483.03030.796622
1 CAD0.73912611.137730.6885195.3169717.518761.36980.588804
1 AUD0.649650.87894410.605174.6733215.398353.94060.517526
1 EUR1.07351.452391.6524317.7223325.44489.1330.855175

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Kamboçya rielinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Jamaika Doları
1 KHR0.03833 JMD
5 KHR0.19163 JMD
10 KHR0.38326 JMD
20 KHR0.76652 JMD
50 KHR1.91630 JMD
100 KHR3.83259 JMD
250 KHR9.58148 JMD
500 KHR19.16295 JMD
1000 KHR38.32590 JMD
2000 KHR76.65180 JMD
5000 KHR191.62950 JMD
10000 KHR383.25900 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Kamboçya Rieli
1 JMD26.09200 KHR
5 JMD130.46000 KHR
10 JMD260.92000 KHR
20 JMD521.84000 KHR
50 JMD1304.60000 KHR
100 JMD2609.20000 KHR
250 JMD6523.00000 KHR
500 JMD13046.00000 KHR
1000 JMD26092.00000 KHR
2000 JMD52184.00000 KHR
5000 JMD130460.00000 KHR
10000 JMD260920.00000 KHR