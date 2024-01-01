Kamboçya rielinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile KHR → IDR çevirin

1.000 khr
3.832,88 idr

1.00000 KHR = 3.83288 IDR

08:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539410.931557.193623.708483.03030.796781
1 CAD0.73901611.137650.688455.3161917.521461.36080.588834
1 AUD0.64960.87900610.6051524.6729615.40153.93650.517589
1 EUR1.073451.452541.6524817.7219725.450589.12890.855315

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Kamboçya rielinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Endonezya Rupisi
1 KHR3.83288 IDR
5 KHR19.16440 IDR
10 KHR38.32880 IDR
20 KHR76.65760 IDR
50 KHR191.64400 IDR
100 KHR383.28800 IDR
250 KHR958.22000 IDR
500 KHR1916.44000 IDR
1000 KHR3832.88000 IDR
2000 KHR7665.76000 IDR
5000 KHR19164.40000 IDR
10000 KHR38328.80000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Kamboçya Rieli
1 IDR0.26090 KHR
5 IDR1.30450 KHR
10 IDR2.60900 KHR
20 IDR5.21800 KHR
50 IDR13.04500 KHR
100 IDR26.09000 KHR
250 IDR65.22500 KHR
500 IDR130.45000 KHR
1000 IDR260.90000 KHR
2000 IDR521.80000 KHR
5000 IDR1304.50000 KHR
10000 IDR2609.00000 KHR