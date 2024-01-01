Kamboçya rielinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KHR → BGN çevirin

1.000 khr
0,45 bgn

1.00000 KHR = 0.00045 BGN

08:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353351.539290.931657.193623.714283.02790.796718
1 CAD0.73890711.137390.6884125.315417.522861.34990.5887
1 AUD0.649650.87920410.6052554.6733215.405953.93910.517588
1 EUR1.073351.452621.652217.7212525.45489.1180.855145

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Bulgar Levası
1 KHR0.00045 BGN
5 KHR0.00223 BGN
10 KHR0.00447 BGN
20 KHR0.00894 BGN
50 KHR0.02235 BGN
100 KHR0.04470 BGN
250 KHR0.11174 BGN
500 KHR0.22349 BGN
1000 KHR0.44698 BGN
2000 KHR0.89396 BGN
5000 KHR2.23490 BGN
10000 KHR4.46979 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kamboçya Rieli
1 BGN2237.24000 KHR
5 BGN11186.20000 KHR
10 BGN22372.40000 KHR
20 BGN44744.80000 KHR
50 BGN111862.00000 KHR
100 BGN223724.00000 KHR
250 BGN559310.00000 KHR
500 BGN1118620.00000 KHR
1000 BGN2237240.00000 KHR
2000 BGN4474480.00000 KHR
5000 BGN11186200.00000 KHR
10000 BGN22372400.00000 KHR