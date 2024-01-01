Kamboçya rielinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KHR → AED çevirin

1.000 khr
0,90 aed

1.00000 KHR = 0.00090 AED

08:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353251.539050.93177.193623.724383.02760.796591
1 CAD0.73896211.13730.6884955.315817.531561.35420.58865
1 AUD0.649750.87927410.6053764.6740415.414953.94720.517585
1 EUR1.07331.452441.6518717.7208925.463589.11350.85501

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kamboçya rielinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KHR0.00090 AED
5 KHR0.00450 AED
10 KHR0.00901 AED
20 KHR0.01802 AED
50 KHR0.04505 AED
100 KHR0.09009 AED
250 KHR0.22523 AED
500 KHR0.45047 AED
1000 KHR0.90094 AED
2000 KHR1.80187 AED
5000 KHR4.50469 AED
10000 KHR9.00937 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kamboçya Rieli
1 AED1109.96000 KHR
5 AED5549.80000 KHR
10 AED11099.60000 KHR
20 AED22199.20000 KHR
50 AED55498.00000 KHR
100 AED110996.00000 KHR
250 AED277490.00000 KHR
500 AED554980.00000 KHR
1000 AED1109960.00000 KHR
2000 AED2219920.00000 KHR
5000 AED5549800.00000 KHR
10000 AED11099600.00000 KHR