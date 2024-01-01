Ürdün dinarından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile JOD → PEN çevirin

1.000 jod
5.464,29 pen

1.00000 JOD = 5.46429 PEN

07:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.3474519.04120.931750.7971623.67291.54
1 CAD0.73830710.99483214.05830.6879170.588552.711731.13699
1 SGD0.7421431.00519114.13130.6914910.5916082.725821.1429
1 ZAR0.05251770.07113260.07076510.04893330.04186510.1928920.0808773

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Peru Nuevo Solü
1 JOD5.46429 PEN
5 JOD27.32145 PEN
10 JOD54.64290 PEN
20 JOD109.28580 PEN
50 JOD273.21450 PEN
100 JOD546.42900 PEN
250 JOD1366.07250 PEN
500 JOD2732.14500 PEN
1000 JOD5464.29000 PEN
2000 JOD10928.58000 PEN
5000 JOD27321.45000 PEN
10000 JOD54642.90000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Ürdün Dinarı
1 PEN0.18301 JOD
5 PEN0.91503 JOD
10 PEN1.83006 JOD
20 PEN3.66012 JOD
50 PEN9.15030 JOD
100 PEN18.30060 JOD
250 PEN45.75150 JOD
500 PEN91.50300 JOD
1000 PEN183.00600 JOD
2000 PEN366.01200 JOD
5000 PEN915.03000 JOD
10000 PEN1830.06000 JOD