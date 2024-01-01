Ürdün dinarından Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile JOD → GIP çevirin

1.000 jod
1.123,68 gip

1.00000 JOD = 1.12368 GIP

07:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855661.0736589.14141.454211.653420.94926518.3271
1 GBP1.1686911.25475104.1781.69951.932321.109421.4185
1 USD0.931450.796972183.02651.354451.540.8842517.0699
1 INR0.01121810.0095990.012044410.01631350.01854830.01065020.205596

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Ürdün dinarından Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cebelitarık Lirası
1 JOD1.12368 GIP
5 JOD5.61840 GIP
10 JOD11.23680 GIP
20 JOD22.47360 GIP
50 JOD56.18400 GIP
100 JOD112.36800 GIP
250 JOD280.92000 GIP
500 JOD561.84000 GIP
1000 JOD1123.68000 GIP
2000 JOD2247.36000 GIP
5000 JOD5618.40000 GIP
10000 JOD11236.80000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Ürdün Dinarı
1 GIP0.88993 JOD
5 GIP4.44965 JOD
10 GIP8.89931 JOD
20 GIP17.79862 JOD
50 GIP44.49655 JOD
100 GIP88.99310 JOD
250 GIP222.48275 JOD
500 GIP444.96550 JOD
1000 GIP889.93100 JOD
2000 GIP1779.86200 JOD
5000 GIP4449.65500 JOD
10000 GIP8899.31000 JOD