Ürdün dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile JOD → FJD çevirin

1.000 jod
3.190,27 fjd

1.00000 JOD = 3.19027 FJD

07:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3475519.01910.931450.7969723.67291.54
1 CAD0.73836210.99497914.0430.6877440.5884532.711931.13708
1 SGD0.7420871.00505114.11380.6912140.5914232.725611.14282
1 ZAR0.05257870.071210.070852510.04897420.04190370.1931160.0809713

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fiji Doları
1 JOD3.19027 FJD
5 JOD15.95135 FJD
10 JOD31.90270 FJD
20 JOD63.80540 FJD
50 JOD159.51350 FJD
100 JOD319.02700 FJD
250 JOD797.56750 FJD
500 JOD1595.13500 FJD
1000 JOD3190.27000 FJD
2000 JOD6380.54000 FJD
5000 JOD15951.35000 FJD
10000 JOD31902.70000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Ürdün Dinarı
1 FJD0.31345 JOD
5 FJD1.56726 JOD
10 FJD3.13453 JOD
20 FJD6.26906 JOD
50 FJD15.67265 JOD
100 FJD31.34530 JOD
250 FJD78.36325 JOD
500 FJD156.72650 JOD
1000 FJD313.45300 JOD
2000 FJD626.90600 JOD
5000 FJD1567.26500 JOD
10000 FJD3134.53000 JOD