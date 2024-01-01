Jersey poundundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile JEP → SZL çevirin

1.000 jep
23.874,20 szl

1.00000 JEP = 23.87420 SZL

07:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0734589.11871.453611.652730.9493418.3282
1 GBP1.1697111.25565104.2451.700341.933261.1104621.4391
1 USD0.931550.7964183.02081.354151.539650.8843517.0741
1 INR0.0112210.009592780.012045210.0163110.01854530.01065210.205661

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Jersey poundundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Svaziland Lilangenisi
1 JEP23.87420 SZL
5 JEP119.37100 SZL
10 JEP238.74200 SZL
20 JEP477.48400 SZL
50 JEP1193.71000 SZL
100 JEP2387.42000 SZL
250 JEP5968.55000 SZL
500 JEP11937.10000 SZL
1000 JEP23874.20000 SZL
2000 JEP47748.40000 SZL
5000 JEP119371.00000 SZL
10000 JEP238742.00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Jersey poundu
1 SZL0.04189 JEP
5 SZL0.20943 JEP
10 SZL0.41886 JEP
20 SZL0.83772 JEP
50 SZL2.09431 JEP
100 SZL4.18862 JEP
250 SZL10.47155 JEP
500 SZL20.94310 JEP
1000 SZL41.88620 JEP
2000 SZL83.77240 JEP
5000 SZL209.43100 JEP
10000 SZL418.86200 JEP