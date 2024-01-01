Jersey poundundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile JEP → SVC çevirin

1.000 jep
10.986,90 svc

1.00000 JEP = 10.98690 SVC

07:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0734589.11871.453611.652730.9493418.3282
1 GBP1.1697111.25565104.2451.700341.933261.1104621.4391
1 USD0.931550.7964183.02081.354151.539650.8843517.0741
1 INR0.0112210.009592780.012045210.0163110.01854530.01065210.205661

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Jersey poundundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / El Salvador Kolonu
1 JEP10.98690 SVC
5 JEP54.93450 SVC
10 JEP109.86900 SVC
20 JEP219.73800 SVC
50 JEP549.34500 SVC
100 JEP1098.69000 SVC
250 JEP2746.72500 SVC
500 JEP5493.45000 SVC
1000 JEP10986.90000 SVC
2000 JEP21973.80000 SVC
5000 JEP54934.50000 SVC
10000 JEP109869.00000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Jersey poundu
1 SVC0.09102 JEP
5 SVC0.45509 JEP
10 SVC0.91017 JEP
20 SVC1.82034 JEP
50 SVC4.55086 JEP
100 SVC9.10171 JEP
250 SVC22.75427 JEP
500 SVC45.50855 JEP
1000 SVC91.01710 JEP
2000 SVC182.03420 JEP
5000 SVC455.08550 JEP
10000 SVC910.17100 JEP