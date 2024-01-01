Jersey poundundan Panama balboasına

Reel döviz kuru ile JEP → PAB çevirin

1.000 jep
1.255,45 pab

1.00000 JEP = 1.25545 PAB

07:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073389.10531.453521.653010.94921518.3292
1 GBP1.1696811.25545104.2271.700191.933541.1102821.4398
1 USD0.93170.796527183.01991.354251.540120.8843517.0774
1 INR0.01122270.009594410.012045310.01631240.01855120.01065230.205702

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Jersey poundundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Panama Balboası
1 JEP1.25545 PAB
5 JEP6.27725 PAB
10 JEP12.55450 PAB
20 JEP25.10900 PAB
50 JEP62.77250 PAB
100 JEP125.54500 PAB
250 JEP313.86250 PAB
500 JEP627.72500 PAB
1000 JEP1255.45000 PAB
2000 JEP2510.90000 PAB
5000 JEP6277.25000 PAB
10000 JEP12554.50000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Jersey poundu
1 PAB0.79653 JEP
5 PAB3.98264 JEP
10 PAB7.96527 JEP
20 PAB15.93054 JEP
50 PAB39.82635 JEP
100 PAB79.65270 JEP
250 PAB199.13175 JEP
500 PAB398.26350 JEP
1000 PAB796.52700 JEP
2000 PAB1593.05400 JEP
5000 PAB3982.63500 JEP
10000 PAB7965.27000 JEP