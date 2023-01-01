Jerseypund till panamanska balboa

Konvertera JEP till PAB med den verkliga valutakursen

1 000 jep
1 262,73 pab

1.00000 JEP = 1.26273 PAB

Mid-market exchange rate at 14:14
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866351.0938591.16091.492011.657730.9633518.6813
1 GBP1.1542711.26265105.2291.722251.913541.1119621.5642
1 USD0.914150.791985183.33951.3641.51550.880717.0785
1 INR0.01096960.009503120.011999110.01636680.01818460.01056760.204927

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Så här konverterar du Jerseypund till panamanska balboa

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och PAB i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till PAB och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Panamanska balboa
1 JEP1.26273 PAB
5 JEP6.31365 PAB
10 JEP12.62730 PAB
20 JEP25.25460 PAB
50 JEP63.13650 PAB
100 JEP126.27300 PAB
250 JEP315.68250 PAB
500 JEP631.36500 PAB
1000 JEP1262.73000 PAB
2000 JEP2525.46000 PAB
5000 JEP6313.65000 PAB
10000 JEP12627.30000 PAB
Växelkurser Panamanska balboa/Jerseypund
1 PAB0.79194 JEP
5 PAB3.95968 JEP
10 PAB7.91936 JEP
20 PAB15.83872 JEP
50 PAB39.59680 JEP
100 PAB79.19360 JEP
250 PAB197.98400 JEP
500 PAB395.96800 JEP
1000 PAB791.93600 JEP
2000 PAB1583.87200 JEP
5000 PAB3959.68000 JEP
10000 PAB7919.36000 JEP