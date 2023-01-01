10 Jerseypund till panamanska balboa

Konvertera JEP till PAB med den verkliga valutakursen

10 jep
12.61 pab

1.00000 JEP = 1.26074 PAB

Mid-market exchange rate at 17:51
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0935591.14191.491711.658280.9636518.7331
1 GBP1.1527411.2605105.0561.719451.911441.1108421.593
1 USD0.914450.793336183.3451.36411.516420.881217.1305
1 INR0.01097190.00951870.011998310.01636690.01819440.01057290.205537

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du Jerseypund till panamanska balboa

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och PAB i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till PAB och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

JEP till EUR

JEP till GBP

JEP till INR

JEP till JPY

JEP till RUB

JEP till AUD

JEP till ZAR

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Jerseypund/Panamanska balboa
1 JEP1.26074 PAB
5 JEP6.30370 PAB
10 JEP12.60740 PAB
20 JEP25.21480 PAB
50 JEP63.03700 PAB
100 JEP126.07400 PAB
250 JEP315.18500 PAB
500 JEP630.37000 PAB
1000 JEP1260.74000 PAB
2000 JEP2521.48000 PAB
5000 JEP6303.70000 PAB
10000 JEP12607.40000 PAB
Växelkurser Panamanska balboa/Jerseypund
1 PAB0.79318 JEP
5 PAB3.96591 JEP
10 PAB7.93182 JEP
20 PAB15.86364 JEP
50 PAB39.65910 JEP
100 PAB79.31820 JEP
250 PAB198.29550 JEP
500 PAB396.59100 JEP
1000 PAB793.18200 JEP
2000 PAB1586.36400 JEP
5000 PAB3965.91000 JEP
10000 PAB7931.82000 JEP