Jersey poundundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile JEP → MAD çevirin

1.000 jep
12.652,30 mad

1.00000 JEP = 12.65230 MAD

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.09981.453561.653060.9491118.3286
1 GBP1.1696911.2554104.2221.700251.933621.1101721.4393
1 USD0.931750.796559183.01871.354351.540240.8843517.0777
1 INR0.01122340.009594930.012045510.01631380.01855290.01065240.205709

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Jersey poundundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Fas Dirhemi
1 JEP12.65230 MAD
5 JEP63.26150 MAD
10 JEP126.52300 MAD
20 JEP253.04600 MAD
50 JEP632.61500 MAD
100 JEP1265.23000 MAD
250 JEP3163.07500 MAD
500 JEP6326.15000 MAD
1000 JEP12652.30000 MAD
2000 JEP25304.60000 MAD
5000 JEP63261.50000 MAD
10000 JEP126523.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Jersey poundu
1 MAD0.07904 JEP
5 MAD0.39519 JEP
10 MAD0.79037 JEP
20 MAD1.58074 JEP
50 MAD3.95185 JEP
100 MAD7.90370 JEP
250 MAD19.75925 JEP
500 MAD39.51850 JEP
1000 MAD79.03700 JEP
2000 MAD158.07400 JEP
5000 MAD395.18500 JEP
10000 MAD790.37000 JEP