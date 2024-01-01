5 Fas dirheminden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MAD → JEP çevirin

5 mad
0,39 jep

1,000د.م. MAD = 0,07867£ JEP

13:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07940,0798
Düşük0,07820,0782
Ortalama0,07870,0790
Değişim-0.45%-0.78%
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1 MAD → JEP istatistikleri

MAD → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0794, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0787 oldu. MAD → JEP kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

MAD → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0798, en düşük 0,0782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0790 oldu. MAD → JEP kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8120,7810,9271,3811,5281,33718,185
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,78711,1861,7671,9561,71123,27
1 EUR1,079655,9510,84311,491,6491,44319,625

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Jersey poundu
1 MAD0,07867 JEP
5 MAD0,39336 JEP
10 MAD0,78672 JEP
20 MAD1,57344 JEP
50 MAD3,93360 JEP
100 MAD7,86719 JEP
250 MAD19,66798 JEP
500 MAD39,33595 JEP
1000 MAD78,67190 JEP
2000 MAD157,34380 JEP
5000 MAD393,35950 JEP
10000 MAD786,71900 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Fas Dirhemi
1 JEP12,71100 MAD
5 JEP63,55500 MAD
10 JEP127,11000 MAD
20 JEP254,22000 MAD
50 JEP635,55000 MAD
100 JEP1.271,10000 MAD
250 JEP3.177,75000 MAD
500 JEP6.355,50000 MAD
1000 JEP12.711,00000 MAD
2000 JEP25.422,00000 MAD
5000 JEP63.555,00000 MAD
10000 JEP127.110,00000 MAD