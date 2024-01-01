Jersey poundundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → IDR çevirin

1.000 jep
19.626.400 idr

1.00000 JEP = 19626.40000 IDR

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Endonezya Rupisi
1 JEP19626.40000 IDR
5 JEP98132.00000 IDR
10 JEP196264.00000 IDR
20 JEP392528.00000 IDR
50 JEP981320.00000 IDR
100 JEP1962640.00000 IDR
250 JEP4906600.00000 IDR
500 JEP9813200.00000 IDR
1000 JEP19626400.00000 IDR
2000 JEP39252800.00000 IDR
5000 JEP98132000.00000 IDR
10000 JEP196264000.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Jersey poundu
1 IDR0.00005 JEP
5 IDR0.00025 JEP
10 IDR0.00051 JEP
20 IDR0.00102 JEP
50 IDR0.00255 JEP
100 IDR0.00510 JEP
250 IDR0.01274 JEP
500 IDR0.02548 JEP
1000 IDR0.05095 JEP
2000 IDR0.10190 JEP
5000 IDR0.25476 JEP
10000 IDR0.50952 JEP