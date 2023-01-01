10 Endonezya rupisinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → NAD çevirin

10 idr
0.01 nad

1.00000 IDR = 0.00122 NAD

13:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → NAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 NAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Namibya Doları
1 IDR0.00122 NAD
5 IDR0.00609 NAD
10 IDR0.01219 NAD
20 IDR0.02437 NAD
50 IDR0.06093 NAD
100 IDR0.12185 NAD
250 IDR0.30463 NAD
500 IDR0.60925 NAD
1000 IDR1.21851 NAD
2000 IDR2.43702 NAD
5000 IDR6.09255 NAD
10000 IDR12.18510 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Endonezya Rupisi
1 NAD820.67800 IDR
5 NAD4103.39000 IDR
10 NAD8206.78000 IDR
20 NAD16413.56000 IDR
50 NAD41033.90000 IDR
100 NAD82067.80000 IDR
250 NAD205169.50000 IDR
500 NAD410339.00000 IDR
1000 NAD820678.00000 IDR
2000 NAD1641356.00000 IDR
5000 NAD4103390.00000 IDR
10000 NAD8206780.00000 IDR