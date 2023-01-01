10 Endonezya rupisinden Cibuti frangına
Reel döviz kuru ile IDR → DJF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Cibuti Frangı / Endonezya Rupisi
|1 DJF
|86.80150 IDR
|5 DJF
|434.00750 IDR
|10 DJF
|868.01500 IDR
|20 DJF
|1736.03000 IDR
|50 DJF
|4340.07500 IDR
|100 DJF
|8680.15000 IDR
|250 DJF
|21700.37500 IDR
|500 DJF
|43400.75000 IDR
|1000 DJF
|86801.50000 IDR
|2000 DJF
|173603.00000 IDR
|5000 DJF
|434007.50000 IDR
|10000 DJF
|868015.00000 IDR