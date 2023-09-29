5000 Hırvat kunasından Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → DKK çevirin

5.000 hrk
5.005,25 dkk

1.00000 HRK = 1.00105 DKK

16:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

HRK → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 DKK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.057787.87891.432551.641880.96718.394
1GBP1.1541311.2206101.4131.653181.894751.1160521.227
1USD0.945450.819269183.08491.35441.552310.914317.3906
1INR0.01137930.009860630.012035910.01630140.01868350.01100440.209311

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Danimarka Kronu
1 HRK1.00105 DKK
5 HRK5.00525 DKK
10 HRK10.01050 DKK
20 HRK20.02100 DKK
50 HRK50.05250 DKK
100 HRK100.10500 DKK
250 HRK250.26250 DKK
500 HRK500.52500 DKK
1000 HRK1001.05000 DKK
2000 HRK2002.10000 DKK
5000 HRK5005.25000 DKK
10000 HRK10010.50000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Hırvat Kunası
1 DKK0.99896 HRK
5 DKK4.99478 HRK
10 DKK9.98956 HRK
20 DKK19.97912 HRK
50 DKK49.94780 HRK
100 DKK99.89560 HRK
250 DKK249.73900 HRK
500 DKK499.47800 HRK
1000 DKK998.95600 HRK
2000 DKK1997.91200 HRK
5000 DKK4994.78000 HRK
10000 DKK9989.56000 HRK