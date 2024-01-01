Guyana dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile GYD → UAH çevirin

1.000 gyd
180,74 uah

1.00000 GYD = 0.18074 UAH

04:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.0726589.04431.452961.65430.94967518.3345
1 GBP1.1713611.25645104.3021.701921.937771.1124221.4761
1 USD0.932250.795893183.01341.354551.542260.8853517.0927
1 INR0.01123040.009587530.012046310.01631720.01857840.01066510.205903

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Guyana dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Ukrayna Grivnası
1 GYD0.18074 UAH
5 GYD0.90372 UAH
10 GYD1.80745 UAH
20 GYD3.61490 UAH
50 GYD9.03725 UAH
100 GYD18.07450 UAH
250 GYD45.18625 UAH
500 GYD90.37250 UAH
1000 GYD180.74500 UAH
2000 GYD361.49000 UAH
5000 GYD903.72500 UAH
10000 GYD1807.45000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Guyana Doları
1 UAH5.53265 GYD
5 UAH27.66325 GYD
10 UAH55.32650 GYD
20 UAH110.65300 GYD
50 UAH276.63250 GYD
100 UAH553.26500 GYD
250 UAH1383.16250 GYD
500 UAH2766.32500 GYD
1000 UAH5532.65000 GYD
2000 UAH11065.30000 GYD
5000 UAH27663.25000 GYD
10000 UAH55326.50000 GYD