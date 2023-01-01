20 Ukrayna grivnasından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile UAH → GYD çevirin

20 uah
114,42 gyd

1.00000 UAH = 5.72117 GYD

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UAH → GYD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 GYD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Guyana Doları
1 UAH5.72117 GYD
5 UAH28.60585 GYD
10 UAH57.21170 GYD
20 UAH114.42340 GYD
50 UAH286.05850 GYD
100 UAH572.11700 GYD
250 UAH1430.29250 GYD
500 UAH2860.58500 GYD
1000 UAH5721.17000 GYD
2000 UAH11442.34000 GYD
5000 UAH28605.85000 GYD
10000 UAH57211.70000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Ukrayna Grivnası
1 GYD0.17479 UAH
5 GYD0.87395 UAH
10 GYD1.74790 UAH
20 GYD3.49580 UAH
50 GYD8.73950 UAH
100 GYD17.47900 UAH
250 GYD43.69750 UAH
500 GYD87.39500 UAH
1000 GYD174.79000 UAH
2000 GYD349.58000 UAH
5000 GYD873.95000 UAH
10000 GYD1747.90000 UAH