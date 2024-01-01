Guatemala quetzalından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile GTQ → SAR çevirin

1.000 gtq
480,36 sar

1.00000 GTQ = 0.48036 SAR

04:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.072689.03781.452891.65410.9497318.3342
1 GBP1.1713211.25635104.2911.701791.937471.1124421.475
1 USD0.93230.795957183.01121.354551.542140.8854517.0932
1 INR0.01123120.009588540.012046610.01631770.01857750.01066660.205914

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guatemala quetzalı için en iyi döviz çiftleri

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Arabistan Riyali
1 GTQ0.48036 SAR
5 GTQ2.40178 SAR
10 GTQ4.80356 SAR
20 GTQ9.60712 SAR
50 GTQ24.01780 SAR
100 GTQ48.03560 SAR
250 GTQ120.08900 SAR
500 GTQ240.17800 SAR
1000 GTQ480.35600 SAR
2000 GTQ960.71200 SAR
5000 GTQ2401.78000 SAR
10000 GTQ4803.56000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Guatemala Quetzalı
1 SAR2.08179 GTQ
5 SAR10.40895 GTQ
10 SAR20.81790 GTQ
20 SAR41.63580 GTQ
50 SAR104.08950 GTQ
100 SAR208.17900 GTQ
250 SAR520.44750 GTQ
500 SAR1040.89500 GTQ
1000 SAR2081.79000 GTQ
2000 SAR4163.58000 GTQ
5000 SAR10408.95000 GTQ
10000 SAR20817.90000 GTQ