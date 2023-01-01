2000 Guatemala quetzalından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile GTQ → SAR çevirin

2000 gtq
954.30 sar

1.00000 GTQ = 0.47715 SAR

9:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

GTQ → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GTQ → 0 SAR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.0615588.15271.42551.635540.96718.5009
1GBP1.154611.2257101.7841.645931.888451.116521.3617
1USD0.942050.81586183.04151.342851.540710.910917.4282
1INR0.0113440.009824730.012042210.01617080.01855350.01096920.209873

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guatemala quetzalından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GTQ ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GTQ → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guatemala quetzalı

GTQ → USD

GTQ → EUR

GTQ → GBP

GTQ → INR

GTQ → JPY

GTQ → RUB

GTQ → AUD

GTQ → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Arabistan Riyali
1 GTQ0.47715 SAR
5 GTQ2.38575 SAR
10 GTQ4.77150 SAR
20 GTQ9.54300 SAR
50 GTQ23.85750 SAR
100 GTQ47.71500 SAR
250 GTQ119.28750 SAR
500 GTQ238.57500 SAR
1000 GTQ477.15000 SAR
2000 GTQ954.30000 SAR
5000 GTQ2385.75000 SAR
10000 GTQ4771.50000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Guatemala Quetzalı
1 SAR2.09578 GTQ
5 SAR10.47890 GTQ
10 SAR20.95780 GTQ
20 SAR41.91560 GTQ
50 SAR104.78900 GTQ
100 SAR209.57800 GTQ
250 SAR523.94500 GTQ
500 SAR1047.89000 GTQ
1000 SAR2095.78000 GTQ
2000 SAR4191.56000 GTQ
5000 SAR10478.90000 GTQ
10000 SAR20957.80000 GTQ