20 Arabistan riyalinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile SAR → GTQ çevirin

20 sar
41,30 gtq

1,000SR SAR = 2,065Q GTQ

08:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GTQ çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,07102,0732
Düşük2,06492,0649
Ortalama2,06802,0700
Değişim-0.27%-0.40%
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1 SAR → GTQ istatistikleri

SAR → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0710, en düşük 2,0649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0680 oldu. SAR → GTQ kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

SAR → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0732, en düşük 2,0649 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0700 oldu. SAR → GTQ kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92558,0651,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,355200,98710,66741,8441,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Guatemala Quetzalı
1 SAR2,06488 GTQ
5 SAR10,32440 GTQ
10 SAR20,64880 GTQ
20 SAR41,29760 GTQ
50 SAR103,24400 GTQ
100 SAR206,48800 GTQ
250 SAR516,22000 GTQ
500 SAR1.032,44000 GTQ
1000 SAR2.064,88000 GTQ
2000 SAR4.129,76000 GTQ
5000 SAR10.324,40000 GTQ
10000 SAR20.648,80000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Arabistan Riyali
1 GTQ0,48429 SAR
5 GTQ2,42145 SAR
10 GTQ4,84290 SAR
20 GTQ9,68580 SAR
50 GTQ24,21450 SAR
100 GTQ48,42900 SAR
250 GTQ121,07250 SAR
500 GTQ242,14500 SAR
1000 GTQ484,29000 SAR
2000 GTQ968,58000 SAR
5000 GTQ2.421,45000 SAR
10000 GTQ4.842,90000 SAR