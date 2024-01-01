Gürcistan larisinden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → SBD çevirin

1.000 gel
3.091,27 sbd

1.00000 GEL = 3.09127 SBD

03:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0728589.05761.452911.654230.94989518.339
1 GBP1.1711911.25655104.3071.701681.937481.1125121.4791
1 USD0.932050.79583183.01031.354251.54190.8853517.0937
1 INR0.01122870.009587120.012046710.01631420.01857480.01066550.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Solomon Adaları doları
1 GEL3.09127 SBD
5 GEL15.45635 SBD
10 GEL30.91270 SBD
20 GEL61.82540 SBD
50 GEL154.56350 SBD
100 GEL309.12700 SBD
250 GEL772.81750 SBD
500 GEL1545.63500 SBD
1000 GEL3091.27000 SBD
2000 GEL6182.54000 SBD
5000 GEL15456.35000 SBD
10000 GEL30912.70000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Gürcistan Larisi
1 SBD0.32349 GEL
5 SBD1.61746 GEL
10 SBD3.23492 GEL
20 SBD6.46984 GEL
50 SBD16.17460 GEL
100 SBD32.34920 GEL
250 SBD80.87300 GEL
500 SBD161.74600 GEL
1000 SBD323.49200 GEL
2000 SBD646.98400 GEL
5000 SBD1617.46000 GEL
10000 SBD3234.92000 GEL