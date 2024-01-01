1 Gürcistan larisinden Japon yenine
Reel döviz kuru ile GEL → JPY çevirin
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GEL → JPY çevrim grafiği
1 GEL = 56,62090 JPY
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|1 GEL → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|57,2741
|57,2741
|Düşük
|54,9630
|52,0917
|Ortalama
|55,9118
|54,2959
|Değişim
|3.02%
|3.83%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → JPY istatistikleri
GEL → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,2741, en düşük 54,9630 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 55,9118 oldu. GEL → JPY kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.
GEL → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,2741, en düşük 52,0917 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 54,2959 oldu. GEL → JPY kurundaki değişiklik 3.83 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Japon Yeni
|1 GEL
|56,62090 JPY
|5 GEL
|283,10450 JPY
|10 GEL
|566,20900 JPY
|20 GEL
|1.132,41800 JPY
|50 GEL
|2.831,04500 JPY
|100 GEL
|5.662,09000 JPY
|250 GEL
|14.155,22500 JPY
|500 GEL
|28.310,45000 JPY
|1000 GEL
|56.620,90000 JPY
|2000 GEL
|113.241,80000 JPY
|5000 GEL
|283.104,50000 JPY
|10000 GEL
|566.209,00000 JPY