10 bin Gürcistan larisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile GEL → JPY çevirin

1,000₾ GEL = 56,62¥ JPY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 GEL → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,274157,2741
Düşük54,963052,0917
Ortalama55,911854,2959
Değişim3.02%3.83%
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1 GEL → JPY istatistikleri

GEL → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,2741, en düşük 54,9630 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 55,9118 oldu. GEL → JPY kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

GEL → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,2741, en düşük 52,0917 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 54,2959 oldu. GEL → JPY kurundaki değişiklik 3.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Japon Yeni
1 GEL56,62090 JPY
5 GEL283,10450 JPY
10 GEL566,20900 JPY
20 GEL1.132,41800 JPY
50 GEL2.831,04500 JPY
100 GEL5.662,09000 JPY
250 GEL14.155,22500 JPY
500 GEL28.310,45000 JPY
1000 GEL56.620,90000 JPY
2000 GEL113.241,80000 JPY
5000 GEL283.104,50000 JPY
10000 GEL566.209,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Gürcistan Larisi
100 JPY1,76613 GEL
1000 JPY17,66130 GEL
1500 JPY26,49195 GEL
2000 JPY35,32260 GEL
3000 JPY52,98390 GEL
5000 JPY88,30650 GEL
5400 JPY95,37102 GEL
10000 JPY176,61300 GEL
15000 JPY264,91950 GEL
20000 JPY353,22600 GEL
25000 JPY441,53250 GEL
30000 JPY529,83900 GEL