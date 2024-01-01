50 Gürcistan larisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile GEL → INR çevirin

1,000₾ GEL = 30,97₹ INR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 GEL → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,994731,2362
Düşük30,578830,5554
Ortalama30,833030,9006
Değişim0.22%-0.66%
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1 GEL → INR istatistikleri

GEL → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,9947, en düşük 30,5788 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,8330 oldu. GEL → INR kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

GEL → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,2362, en düşük 30,5554 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,9006 oldu. GEL → INR kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Hindistan Rupisi
1 GEL30,97070 INR
5 GEL154,85350 INR
10 GEL309,70700 INR
20 GEL619,41400 INR
50 GEL1.548,53500 INR
100 GEL3.097,07000 INR
250 GEL7.742,67500 INR
500 GEL15.485,35000 INR
1000 GEL30.970,70000 INR
2000 GEL61.941,40000 INR
5000 GEL154.853,50000 INR
10000 GEL309.707,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Gürcistan Larisi
1 INR0,03229 GEL
5 INR0,16144 GEL
10 INR0,32289 GEL
20 INR0,64577 GEL
50 INR1,61443 GEL
100 INR3,22886 GEL
250 INR8,07215 GEL
300 INR9,68658 GEL
500 INR16,14430 GEL
600 INR19,37316 GEL
1000 INR32,28860 GEL
2000 INR64,57720 GEL
5000 INR161,44300 GEL
10000 INR322,88600 GEL
25000 INR807,21500 GEL
50000 INR1.614,43000 GEL
100000 INR3.228,86000 GEL
1000000 INR32.288,60000 GEL
1000000000 INR32.288.600,00000 GEL