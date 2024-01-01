100 Gürcistan larisinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile GEL → INR çevirin
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GEL → INR çevrim grafiği
1 GEL = 30,97070 INR
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|1 GEL → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|30,9947
|31,2362
|Düşük
|30,5788
|30,5554
|Ortalama
|30,8330
|30,9006
|Değişim
|0.22%
|-0.66%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 GEL → INR istatistikleri
GEL → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,9947, en düşük 30,5788 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,8330 oldu. GEL → INR kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.
GEL → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,2362, en düşük 30,5554 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,9006 oldu. GEL → INR kurundaki değişiklik -0.66 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Hindistan Rupisi
|1 GEL
|30,97070 INR
|5 GEL
|154,85350 INR
|10 GEL
|309,70700 INR
|20 GEL
|619,41400 INR
|50 GEL
|1.548,53500 INR
|100 GEL
|3.097,07000 INR
|250 GEL
|7.742,67500 INR
|500 GEL
|15.485,35000 INR
|1000 GEL
|30.970,70000 INR
|2000 GEL
|61.941,40000 INR
|5000 GEL
|154.853,50000 INR
|10000 GEL
|309.707,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Gürcistan Larisi
|1 INR
|0,03229 GEL
|5 INR
|0,16144 GEL
|10 INR
|0,32289 GEL
|20 INR
|0,64577 GEL
|50 INR
|1,61443 GEL
|100 INR
|3,22886 GEL
|250 INR
|8,07215 GEL
|300 INR
|9,68658 GEL
|500 INR
|16,14430 GEL
|600 INR
|19,37316 GEL
|1000 INR
|32,28860 GEL
|2000 INR
|64,57720 GEL
|5000 INR
|161,44300 GEL
|10000 INR
|322,88600 GEL
|25000 INR
|807,21500 GEL
|50000 INR
|1.614,43000 GEL
|100000 INR
|3.228,86000 GEL
|1000000 INR
|32.288,60000 GEL
|1000000000 INR
|32.288.600,00000 GEL