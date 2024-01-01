Gürcistan larisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → GYD çevirin

1.000 gel
79.096 gyd

1.00000 GEL = 79.09600 GYD

03:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.07389.07531.4531.65420.94989518.3407
1 GBP1.1711711.25665104.3211.701691.937331.1124921.4798
1 USD0.931950.795767183.01521.354151.541660.8852517.0929
1 INR0.01122650.009585790.01204610.01631210.01857090.01066370.205901

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gürcistan larisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Guyana Doları
1 GEL79.09600 GYD
5 GEL395.48000 GYD
10 GEL790.96000 GYD
20 GEL1581.92000 GYD
50 GEL3954.80000 GYD
100 GEL7909.60000 GYD
250 GEL19774.00000 GYD
500 GEL39548.00000 GYD
1000 GEL79096.00000 GYD
2000 GEL158192.00000 GYD
5000 GEL395480.00000 GYD
10000 GEL790960.00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Gürcistan Larisi
1 GYD0.01264 GEL
5 GYD0.06321 GEL
10 GYD0.12643 GEL
20 GYD0.25286 GEL
50 GYD0.63215 GEL
100 GYD1.26429 GEL
250 GYD3.16073 GEL
500 GYD6.32145 GEL
1000 GYD12.64290 GEL
2000 GYD25.28580 GEL
5000 GYD63.21450 GEL
10000 GYD126.42900 GEL