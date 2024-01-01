20 Gürcistan larisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → GYD çevirin

1,000₾ GEL = 76,74GY$ GYD

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 GEL → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek76,893477,7352
Düşük76,025576,0255
Ortalama76,532476,8623
Değişim-0.20%-1.28%
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1 GEL → GYD istatistikleri

GEL → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 76,8934, en düşük 76,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 76,5324 oldu. GEL → GYD kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

GEL → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 77,7352, en düşük 76,0255 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 76,8623 oldu. GEL → GYD kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Guyana Doları
1 GEL76,73680 GYD
5 GEL383,68400 GYD
10 GEL767,36800 GYD
20 GEL1.534,73600 GYD
50 GEL3.836,84000 GYD
100 GEL7.673,68000 GYD
250 GEL19.184,20000 GYD
500 GEL38.368,40000 GYD
1000 GEL76.736,80000 GYD
2000 GEL153.473,60000 GYD
5000 GEL383.684,00000 GYD
10000 GEL767.368,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Gürcistan Larisi
1 GYD0,01303 GEL
5 GYD0,06516 GEL
10 GYD0,13032 GEL
20 GYD0,26063 GEL
50 GYD0,65158 GEL
100 GYD1,30315 GEL
250 GYD3,25788 GEL
500 GYD6,51575 GEL
1000 GYD13,03150 GEL
2000 GYD26,06300 GEL
5000 GYD65,15750 GEL
10000 GYD130,31500 GEL