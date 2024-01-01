Gürcistan larisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile GEL → AMD çevirin

1.000 gel
152.129 amd

1.00000 GEL = 152.12900 AMD

03:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.0729589.05831.452941.6540.9518.3407
1 GBP1.1711811.2566104.3021.701621.93711.1126221.4799
1 USD0.9320.795798183.00321.354151.541540.8854517.0937
1 INR0.01122860.009587560.012047710.01631440.01857210.01066770.20594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ermeni Dramı
1 GEL152.12900 AMD
5 GEL760.64500 AMD
10 GEL1521.29000 AMD
20 GEL3042.58000 AMD
50 GEL7606.45000 AMD
100 GEL15212.90000 AMD
250 GEL38032.25000 AMD
500 GEL76064.50000 AMD
1000 GEL152129.00000 AMD
2000 GEL304258.00000 AMD
5000 GEL760645.00000 AMD
10000 GEL1521290.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Gürcistan Larisi
1 AMD0.00657 GEL
5 AMD0.03287 GEL
10 AMD0.06573 GEL
20 AMD0.13147 GEL
50 AMD0.32867 GEL
100 AMD0.65734 GEL
250 AMD1.64334 GEL
500 AMD3.28668 GEL
1000 AMD6.57336 GEL
2000 AMD13.14672 GEL
5000 AMD32.86680 GEL
10000 AMD65.73360 GEL