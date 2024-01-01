5.000 Mısır lirasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile EGP → VUV çevirin

1,000E£ EGP = 2,481VT VUV

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 EGP → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,49002,4900
Düşük2,45002,4239
Ortalama2,47132,4603
Değişim0.65%1.09%
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1 EGP → VUV istatistikleri

EGP → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4900, en düşük 2,4500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,4713 oldu. EGP → VUV kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

EGP → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4900, en düşük 2,4239 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,4603 oldu. EGP → VUV kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vanuatu Vatusu
1 EGP2,48101 VUV
5 EGP12,40505 VUV
10 EGP24,81010 VUV
20 EGP49,62020 VUV
50 EGP124,05050 VUV
100 EGP248,10100 VUV
250 EGP620,25250 VUV
500 EGP1.240,50500 VUV
1000 EGP2.481,01000 VUV
2000 EGP4.962,02000 VUV
5000 EGP12.405,05000 VUV
10000 EGP24.810,10000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Mısır Lirası
1 VUV0,40306 EGP
5 VUV2,01531 EGP
10 VUV4,03062 EGP
20 VUV8,06124 EGP
50 VUV20,15310 EGP
100 VUV40,30620 EGP
250 VUV100,76550 EGP
500 VUV201,53100 EGP
1000 VUV403,06200 EGP
2000 VUV806,12400 EGP
5000 VUV2.015,31000 EGP
10000 VUV4.030,62000 EGP