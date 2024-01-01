bin Mısır lirasından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile EGP → PLN çevirin

1,000E£ EGP = 0,08306zł PLN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 EGP → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08330,0833
Düşük0,08100,0781
Ortalama0,08220,0806
Değişim1.98%5.30%
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1 EGP → PLN istatistikleri

EGP → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0833, en düşük 0,0810 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0822 oldu. EGP → PLN kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

EGP → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0833, en düşük 0,0781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0806 oldu. EGP → PLN kurundaki değişiklik 5.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Polonya Zlotisi
1 EGP0,08306 PLN
5 EGP0,41529 PLN
10 EGP0,83057 PLN
20 EGP1,66114 PLN
50 EGP4,15286 PLN
100 EGP8,30572 PLN
250 EGP20,76430 PLN
500 EGP41,52860 PLN
1000 EGP83,05720 PLN
2000 EGP166,11440 PLN
5000 EGP415,28600 PLN
10000 EGP830,57200 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Mısır Lirası
1 PLN12,03990 EGP
5 PLN60,19950 EGP
10 PLN120,39900 EGP
20 PLN240,79800 EGP
50 PLN601,99500 EGP
100 PLN1.203,99000 EGP
250 PLN3.009,97500 EGP
500 PLN6.019,95000 EGP
1000 PLN12.039,90000 EGP
2000 PLN24.079,80000 EGP
5000 PLN60.199,50000 EGP
10000 PLN120.399,00000 EGP