Kosta Rika kolonundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile CRC → NPR çevirin

1.000 crc
265,56 npr

1,000 CRC = 0,2656 NPR

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kosta Rika kolonundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Nepal Rupisi
1 CRC0,26556 NPR
5 CRC1,32782 NPR
10 CRC2,65563 NPR
20 CRC5,31126 NPR
50 CRC13,27815 NPR
100 CRC26,55630 NPR
250 CRC66,39075 NPR
500 CRC132,78150 NPR
1000 CRC265,56300 NPR
2000 CRC531,12600 NPR
5000 CRC1.327,81500 NPR
10000 CRC2.655,63000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 NPR3,76558 CRC
5 NPR18,82790 CRC
10 NPR37,65580 CRC
20 NPR75,31160 CRC
50 NPR188,27900 CRC
100 NPR376,55800 CRC
250 NPR941,39500 CRC
500 NPR1.882,79000 CRC
1000 NPR3.765,58000 CRC
2000 NPR7.531,16000 CRC
5000 NPR18.827,90000 CRC
10000 NPR37.655,80000 CRC