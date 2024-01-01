Botsvana pulasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile BWP → UAH çevirin

1.000 bwp
2.840,39 uah

1,000 BWP = 2,840 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Ukrayna Grivnası
1 BWP2,84039 UAH
5 BWP14,20195 UAH
10 BWP28,40390 UAH
20 BWP56,80780 UAH
50 BWP142,01950 UAH
100 BWP284,03900 UAH
250 BWP710,09750 UAH
500 BWP1.420,19500 UAH
1000 BWP2.840,39000 UAH
2000 BWP5.680,78000 UAH
5000 BWP14.201,95000 UAH
10000 BWP28.403,90000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Botsvana Pulası
1 UAH0,35206 BWP
5 UAH1,76032 BWP
10 UAH3,52064 BWP
20 UAH7,04128 BWP
50 UAH17,60320 BWP
100 UAH35,20640 BWP
250 UAH88,01600 BWP
500 UAH176,03200 BWP
1000 UAH352,06400 BWP
2000 UAH704,12800 BWP
5000 UAH1.760,32000 BWP
10000 UAH3.520,64000 BWP