bin Bahreyn dinarından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile BHD → INR çevirin
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|1 BHD → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|222,1410
|222,1410
|Düşük
|221,3150
|220,2660
|Ortalama
|221,7646
|221,4353
|Değişim
|0.26%
|0.40%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BHD → INR istatistikleri
BHD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 222,1410, en düşük 221,3150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 221,7646 oldu. BHD → INR kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.
BHD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 222,1410, en düşük 220,2660 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 221,4353 oldu. BHD → INR kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bahreyn dinarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Hindistan Rupisi
|1 BHD
|222,01700 INR
|5 BHD
|1.110,08500 INR
|10 BHD
|2.220,17000 INR
|20 BHD
|4.440,34000 INR
|50 BHD
|11.100,85000 INR
|100 BHD
|22.201,70000 INR
|250 BHD
|55.504,25000 INR
|500 BHD
|111.008,50000 INR
|1000 BHD
|222.017,00000 INR
|2000 BHD
|444.034,00000 INR
|5000 BHD
|1.110.085,00000 INR
|10000 BHD
|2.220.170,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Bahreyn Dinarı
|1 INR
|0,00450 BHD
|5 INR
|0,02252 BHD
|10 INR
|0,04504 BHD
|20 INR
|0,09008 BHD
|50 INR
|0,22521 BHD
|100 INR
|0,45042 BHD
|250 INR
|1,12604 BHD
|300 INR
|1,35125 BHD
|500 INR
|2,25209 BHD
|600 INR
|2,70250 BHD
|1000 INR
|4,50417 BHD
|2000 INR
|9,00834 BHD
|5000 INR
|22,52085 BHD
|10000 INR
|45,04170 BHD
|25000 INR
|112,60425 BHD
|50000 INR
|225,20850 BHD
|100000 INR
|450,41700 BHD
|1000000 INR
|4.504,17000 BHD
|1000000000 INR
|4.504.170,00000 BHD