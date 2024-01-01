20 Bahreyn dinarından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile BHD → ALL çevirin

20 bhd
4.911,54 all

1,000.د.ب BHD = 245,6Lek ALL

00:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 BHD → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek247,6570249,0780
Düşük243,3220243,3220
Ortalama245,0823246,3746
Değişim-0.84%-0.90%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 BHD → ALL istatistikleri

BHD → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 247,6570, en düşük 243,3220 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 245,0823 oldu. BHD → ALL kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

BHD → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 249,0780, en düşük 243,3220 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 246,3746 oldu. BHD → ALL kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7020,9241,67918,2191.660,391,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8370,0160,016
1 EUR1,08390,61511,81819,7241.797,541,4951,447
1 NZD0,59649,8570,55110,852989,0110,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Arnavutluk Leki
1 BHD245,57700 ALL
5 BHD1.227,88500 ALL
10 BHD2.455,77000 ALL
20 BHD4.911,54000 ALL
50 BHD12.278,85000 ALL
100 BHD24.557,70000 ALL
250 BHD61.394,25000 ALL
500 BHD122.788,50000 ALL
1000 BHD245.577,00000 ALL
2000 BHD491.154,00000 ALL
5000 BHD1.227.885,00000 ALL
10000 BHD2.455.770,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Bahreyn Dinarı
1 ALL0,00407 BHD
5 ALL0,02036 BHD
10 ALL0,04072 BHD
20 ALL0,08144 BHD
50 ALL0,20360 BHD
100 ALL0,40720 BHD
250 ALL1,01801 BHD
500 ALL2,03602 BHD
1000 ALL4,07203 BHD
2000 ALL8,14406 BHD
5000 ALL20,36015 BHD
10000 ALL40,72030 BHD