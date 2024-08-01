Bahreyn dinarından Arnavutluk lekine Geçmiş Döviz Kurları

Bahreyn dinarından Arnavutluk lekine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bahreyn dinarından (BHD) Arnavutluk lekine (ALL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BHD - ALL için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bhd
245.555 all

1,000.د.ب BHD = 245,6Lek ALL

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

Bahreyn dinarı → Arnavutluk leki döviz kuru geçmişi

Bugünün Bahreyn dinarı Arnavutluk lekine döviz kuru şu anda 245,555, dünden bu yana %-0.141 değerinde değişti. Bahreyn dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.097 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bahreyn dinarı Arnavutluk lekine döviz kuru en yüksek değeri 246,058 (30-07-2024) ile en düşük değeri 244,845 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.276 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,7010,9241,67918,2191.660,451,3811,336
1 INR0,01210,0110,020,21819,8380,0160,016
1 EUR1,08390,62311,81719,7251.797,771,4951,446
1 NZD0,59649,8650,55110,854989,2130,8230,796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bahreyn dinarından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.

döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)