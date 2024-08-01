1 Bulgar levasından Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile BGN → UYU çevirin
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|1 BGN → UYU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|22,4625
|22,4625
|Düşük
|22,1097
|20,9519
|Ortalama
|22,2983
|21,7463
|Değişim
|0.65%
|6.36%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → UYU istatistikleri
BGN → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,4625, en düşük 22,1097 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,2983 oldu. BGN → UYU kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.
BGN → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,4625, en düşük 20,9519 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,7463 oldu. BGN → UYU kurundaki değişiklik 6.36 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / Uruguay Pesosu
|1 BGN
|22,28410 UYU
|5 BGN
|111,42050 UYU
|10 BGN
|222,84100 UYU
|20 BGN
|445,68200 UYU
|50 BGN
|1.114,20500 UYU
|100 BGN
|2.228,41000 UYU
|250 BGN
|5.571,02500 UYU
|500 BGN
|11.142,05000 UYU
|1000 BGN
|22.284,10000 UYU
|2000 BGN
|44.568,20000 UYU
|5000 BGN
|111.420,50000 UYU
|10000 BGN
|222.841,00000 UYU