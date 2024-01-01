5.000 Bulgar levasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile BGN → SZL çevirin

5.000 bgn
50.440,50 szl

1,000лв BGN = 10,09L SZL

00:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,221210,5613
Düşük9,99819,8228
Ortalama10,115410,1382
Değişim-1.30%-0.94%
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1 BGN → SZL istatistikleri

BGN → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2212, en düşük 9,9981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1154 oldu. BGN → SZL kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

BGN → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5613, en düşük 9,8228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1382 oldu. BGN → SZL kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6791,3811,5271,3360,77818,226
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4470,84219,738
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,853
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,201

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Svaziland Lilangenisi
1 BGN10,08810 SZL
5 BGN50,44050 SZL
10 BGN100,88100 SZL
20 BGN201,76200 SZL
50 BGN504,40500 SZL
100 BGN1.008,81000 SZL
250 BGN2.522,02500 SZL
500 BGN5.044,05000 SZL
1000 BGN10.088,10000 SZL
2000 BGN20.176,20000 SZL
5000 BGN50.440,50000 SZL
10000 BGN100.881,00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Bulgar Levası
1 SZL0,09913 BGN
5 SZL0,49563 BGN
10 SZL0,99127 BGN
20 SZL1,98253 BGN
50 SZL4,95633 BGN
100 SZL9,91265 BGN
250 SZL24,78163 BGN
500 SZL49,56325 BGN
1000 SZL99,12650 BGN
2000 SZL198,25300 BGN
5000 SZL495,63250 BGN
10000 SZL991,26500 BGN