10 bin Bulgar levasından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile BGN → SZL çevirin

10.000 bgn
100.878 szl

1,000лв BGN = 10,09L SZL

00:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,221210,5613
Düşük9,99819,8228
Ortalama10,115410,1382
Değişim-1.31%-0.94%
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1 BGN → SZL istatistikleri

BGN → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,2212, en düşük 9,9981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1154 oldu. BGN → SZL kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

BGN → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,5613, en düşük 9,8228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,1382 oldu. BGN → SZL kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9231,6791,3811,5271,3360,77818,226
1 EUR1,08311,8191,4951,6541,4460,84219,737
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,852
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9670,56313,201

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Svaziland Lilangenisi
1 BGN10,08780 SZL
5 BGN50,43900 SZL
10 BGN100,87800 SZL
20 BGN201,75600 SZL
50 BGN504,39000 SZL
100 BGN1.008,78000 SZL
250 BGN2.521,95000 SZL
500 BGN5.043,90000 SZL
1000 BGN10.087,80000 SZL
2000 BGN20.175,60000 SZL
5000 BGN50.439,00000 SZL
10000 BGN100.878,00000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Bulgar Levası
1 SZL0,09913 BGN
5 SZL0,49565 BGN
10 SZL0,99130 BGN
20 SZL1,98260 BGN
50 SZL4,95649 BGN
100 SZL9,91298 BGN
250 SZL24,78245 BGN
500 SZL49,56490 BGN
1000 SZL99,12980 BGN
2000 SZL198,25960 BGN
5000 SZL495,64900 BGN
10000 SZL991,29800 BGN