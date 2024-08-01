2.000 Bulgar levasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile BGN → RON çevirin

2.000 bgn
5.088,04 ron

1,000лв BGN = 2,544L RON

00:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,54742,5505
Düşük2,53802,5373
Ortalama2,54212,5435
Değişim-0.01%0.07%
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1 BGN → RON istatistikleri

BGN → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5474, en düşük 2,5380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5421 oldu. BGN → RON kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

BGN → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5505, en düşük 2,5373 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5435 oldu. BGN → RON kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5271,3360,77818,213
1 EUR1,08311,8191,4951,6531,4460,84219,717
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,84
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9670,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Rumen Leyi
1 BGN2,54402 RON
5 BGN12,72010 RON
10 BGN25,44020 RON
20 BGN50,88040 RON
50 BGN127,20100 RON
100 BGN254,40200 RON
250 BGN636,00500 RON
500 BGN1.272,01000 RON
1000 BGN2.544,02000 RON
2000 BGN5.088,04000 RON
5000 BGN12.720,10000 RON
10000 BGN25.440,20000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bulgar Levası
1 RON0,39308 BGN
5 RON1,96540 BGN
10 RON3,93079 BGN
20 RON7,86158 BGN
50 RON19,65395 BGN
100 RON39,30790 BGN
250 RON98,26975 BGN
500 RON196,53950 BGN
1000 RON393,07900 BGN
2000 RON786,15800 BGN
5000 RON1.965,39500 BGN
10000 RON3.930,79000 BGN