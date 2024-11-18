10 Romanya leyinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile RON → BGN çevirin

1,000L RON = 0,3934лв BGN

21:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 RON → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39430,3943
Düşük0,39290,3925
Ortalama0,39320,3931
Değişim0.00%0.10%
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1 RON → BGN istatistikleri

RON → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3943, en düşük 0,3929 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3932 oldu. RON → BGN kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

RON → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3943, en düşük 0,3925 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3931 oldu. RON → BGN kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,462
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bulgar Levası
1 RON0,39335 BGN
5 RON1,96677 BGN
10 RON3,93353 BGN
20 RON7,86706 BGN
50 RON19,66765 BGN
100 RON39,33530 BGN
250 RON98,33825 BGN
500 RON196,67650 BGN
1000 RON393,35300 BGN
2000 RON786,70600 BGN
5000 RON1.966,76500 BGN
10000 RON3.933,53000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Rumen Leyi
1 BGN2,54224 RON
5 BGN12,71120 RON
10 BGN25,42240 RON
20 BGN50,84480 RON
50 BGN127,11200 RON
100 BGN254,22400 RON
250 BGN635,56000 RON
500 BGN1.271,12000 RON
1000 BGN2.542,24000 RON
2000 BGN5.084,48000 RON
5000 BGN12.711,20000 RON
10000 BGN25.422,40000 RON