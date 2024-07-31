100 Bulgar levasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile BGN → MYR çevirin

100 bgn
254,19 myr

1,000лв BGN = 2,542RM MYR

23:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,61002,6152
Düşük2,54192,5419
Ortalama2,59712,5982
Değişim-1.76%-2.54%
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1 BGN → MYR istatistikleri

BGN → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6100, en düşük 2,5419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5971 oldu. BGN → MYR kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

BGN → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6152, en düşük 2,5419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5982 oldu. BGN → MYR kurundaki değişiklik -2.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3370,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4951,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,842
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Malezya Ringiti
1 BGN2,54193 MYR
5 BGN12,70965 MYR
10 BGN25,41930 MYR
20 BGN50,83860 MYR
50 BGN127,09650 MYR
100 BGN254,19300 MYR
250 BGN635,48250 MYR
500 BGN1.270,96500 MYR
1000 BGN2.541,93000 MYR
2000 BGN5.083,86000 MYR
5000 BGN12.709,65000 MYR
10000 BGN25.419,30000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Bulgar Levası
1 MYR0,39340 BGN
5 MYR1,96701 BGN
10 MYR3,93402 BGN
20 MYR7,86804 BGN
50 MYR19,67010 BGN
100 MYR39,34020 BGN
250 MYR98,35050 BGN
500 MYR196,70100 BGN
1000 MYR393,40200 BGN
2000 MYR786,80400 BGN
5000 MYR1.967,01000 BGN
10000 MYR3.934,02000 BGN