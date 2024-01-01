Bangladeş takasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile BDT → HRK çevirin

1.000 bdt
64,13 hrk

1,000 BDT = 0,06413 HRK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bangladeş takasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Hırvat Kunası
1 BDT0,06413 HRK
5 BDT0,32064 HRK
10 BDT0,64129 HRK
20 BDT1,28257 HRK
50 BDT3,20644 HRK
100 BDT6,41287 HRK
250 BDT16,03218 HRK
500 BDT32,06435 HRK
1000 BDT64,12870 HRK
2000 BDT128,25740 HRK
5000 BDT320,64350 HRK
10000 BDT641,28700 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bangladeş Takası
1 HRK15,59360 BDT
5 HRK77,96800 BDT
10 HRK155,93600 BDT
20 HRK311,87200 BDT
50 HRK779,68000 BDT
100 HRK1.559,36000 BDT
250 HRK3.898,40000 BDT
500 HRK7.796,80000 BDT
1000 HRK15.593,60000 BDT
2000 HRK31.187,20000 BDT
5000 HRK77.968,00000 BDT
10000 HRK155.936,00000 BDT