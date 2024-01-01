Aruba florininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile AWG → CVE çevirin

1.000 awg
57.820,70 cve

1,000 AWG = 57,82 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Aruba florininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Aruba florini için en iyi döviz çiftleri

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Aruba Florini / Cape Verde Escudosu
1 AWG57,82070 CVE
5 AWG289,10350 CVE
10 AWG578,20700 CVE
20 AWG1.156,41400 CVE
50 AWG2.891,03500 CVE
100 AWG5.782,07000 CVE
250 AWG14.455,17500 CVE
500 AWG28.910,35000 CVE
1000 AWG57.820,70000 CVE
2000 AWG115.641,40000 CVE
5000 AWG289.103,50000 CVE
10000 AWG578.207,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Aruba Florini
1 CVE0,01729 AWG
5 CVE0,08647 AWG
10 CVE0,17295 AWG
20 CVE0,34590 AWG
50 CVE0,86474 AWG
100 CVE1,72949 AWG
250 CVE4,32373 AWG
500 CVE8,64745 AWG
1000 CVE17,29490 AWG
2000 CVE34,58980 AWG
5000 CVE86,47450 AWG
10000 CVE172,94900 AWG