1 Aruba florininden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile AWG → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Cape Verde Escudosu
|1 AWG
|57.96690 CVE
|5 AWG
|289.83450 CVE
|10 AWG
|579.66900 CVE
|20 AWG
|1159.33800 CVE
|50 AWG
|2898.34500 CVE
|100 AWG
|5796.69000 CVE
|250 AWG
|14491.72500 CVE
|500 AWG
|28983.45000 CVE
|1000 AWG
|57966.90000 CVE
|2000 AWG
|115933.80000 CVE
|5000 AWG
|289834.50000 CVE
|10000 AWG
|579669.00000 CVE