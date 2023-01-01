bin Arjantin pesosundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ARS → TRY çevirin

1.000 ars
78,34 try

1.00000 ARS = 0.07834 TRY

18:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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ARS → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 TRY
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.055887.80561.425861.644160.967618.5961
1GBP1.15511.2195101.421.646931.899091.1175821.4794
1USD0.947150.820008183.1651.35051.557270.916517.6133
1INR0.01138880.009860020.012024310.01623880.0187250.01102030.211787

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arjantin pesosundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

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plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Türk Lirası
1 ARS0.07834 TRY
5 ARS0.39170 TRY
10 ARS0.78341 TRY
20 ARS1.56681 TRY
50 ARS3.91703 TRY
100 ARS7.83407 TRY
250 ARS19.58517 TRY
500 ARS39.17035 TRY
1000 ARS78.34070 TRY
2000 ARS156.68140 TRY
5000 ARS391.70350 TRY
10000 ARS783.40700 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Arjantin Pesosu
1 TRY12.76480 ARS
5 TRY63.82400 ARS
10 TRY127.64800 ARS
20 TRY255.29600 ARS
50 TRY638.24000 ARS
100 TRY1276.48000 ARS
250 TRY3191.20000 ARS
500 TRY6382.40000 ARS
1000 TRY12764.80000 ARS
2000 TRY25529.60000 ARS
5000 TRY63824.00000 ARS
10000 TRY127648.00000 ARS