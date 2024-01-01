20 Türk lirasından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → ARS çevirin

20 try
535,73 ars

1,000 TRY = 26,79 ARS

17:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0181,4651,6440,97317,69
1 GBP1,1711,246104,1471,7141,9241,13920,696
1 USD0,9390,803183,6081,3761,5450,91416,615
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Arjantin Pesosu
1 TRY26,78640 ARS
5 TRY133,93200 ARS
10 TRY267,86400 ARS
20 TRY535,72800 ARS
50 TRY1.339,32000 ARS
100 TRY2.678,64000 ARS
250 TRY6.696,60000 ARS
500 TRY13.393,20000 ARS
1000 TRY26.786,40000 ARS
2000 TRY53.572,80000 ARS
5000 TRY133.932,00000 ARS
10000 TRY267.864,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Türk Lirası
1 ARS0,03733 TRY
5 ARS0,18666 TRY
10 ARS0,37332 TRY
20 ARS0,74665 TRY
50 ARS1,86662 TRY
100 ARS3,73324 TRY
250 ARS9,33310 TRY
500 ARS18,66620 TRY
1000 ARS37,33240 TRY
2000 ARS74,66480 TRY
5000 ARS186,66200 TRY
10000 ARS373,32400 TRY